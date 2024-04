Ucraina Russia, via libera del Congresso Usa a pacchetto aiuti. LIVE

Il Congresso americano ha adottato un gigantesco pacchetto di aiuti militari ed economici per l'Ucraina, risultato di mesi di negoziati estremamente tesi e laboriosi. Il piano - che comprende anche fondi per Israele, Taiwan e un ultimatum a TikTok - ha ricevuto un sostegno schiacciante al Senato. Era stato adottato pochi giorni prima alla Camera dei rappresentanti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato il Senato americano: "Un aiuto vitale per l'Ucraina”. Il presidente americano Joe Biden ha dichiarato che gli Stati Uniti "inizieranno a inviare armi e attrezzature all'Ucraina questa settimana. Firmerò questo disegno di legge e parlerò al popolo americano quando arriverà sulla mia scrivania”. La guerra è costata a Kiev la perdita di 500 mila soldati, eliminati dai russi: questo il bilancio di Mosca. Annullata nella capitale e in altre città russe l'annuale parata per la Giornata della vittoria del 9 maggio: per "minacce alla sicurezza", spiegano gli organizzatori. Esplosioni stanotte nel Kharkiv e allarme in altre due regioni ucraine. Blinken oggi a Pechino. Scholz riceve invece Sunak.





