Ucraina, Grecia: "Non metteremo in pericolo la nostra difesa per Kiev"

"Abbiamo già fornito assistenza tangibile all'Ucraina ( IL LIVEBLOG ) e al suo popolo. Tuttavia, va sottolineato che non verrà intrapresa alcuna azione che possa anche solo lontanamente mettere in pericolo le capacità di deterrenza o di difesa aerea della nostra nazione". Lo ha dichiarato il portavoce del governo greco Pavlos Marinakis, durante l'odierno briefing con la stampa, rispondendo a un articolo pubblicato sul Financial Times .

Smentite le pressioni degli alleati

Marinakis ha cosi voluto smentire le indiscrezioni i pubblicate dal Financial Times,

secondo il quale i leader europei avrebbero sollecitato il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis e il suo omologo spagnolo Pedro Sanchez a fornire i sistemi di difesa aerea all'Ucraina durante il vertice a Bruxelles, la scorsa settimana. "Ai due leader, le cui forze armate possiedono collettivamente più di una dozzina di sistemi Patriot insieme a altre risorse come gli S-300, sarebbe stato detto che le loro esigenze non erano così pressanti come quelle dell'Ucraina e che al momento non stavano affrontando minacce imminenti"