Royal Navy, il capo della marina militare si dimette per uno scandalo

Nuovo scandalo nella Royal Navy, la marina militare del Regno Unito: il suo comandante, noto anche come First Sea Lord, è stato costretto a dimettersi a causa di una inchiesta avviata sul suo conto per una relazione con una sua subordinata all'interno dello stato maggiore. È quanto riportano i media britannici che sottolineano come all'ammiraglio Sir Ben Key, 59 anni, sposato e padre di tre figli, è stato intimato di "ritirarsi da tutti gli incarichi" mentre vengono svolte le indagini da parte del ministero della Difesa.

È la prima volta nei 500 anni di storia della Royal Navy che un First Sea Lord finisce sotto inchiesta per cattiva condotta, in questo caso per un presunto affaire con una militare. Il vice ammiraglio Martin Connell, numero 2 della Royal Navy, ha sostituito temporaneamente Key in attesa che venga rimpiazzato il vertice della marina militare con una nuova nomina. Sir Ben comunque aveva precedentemente annunciato di voler lasciare il suo incarico la prossima estate. Si tratta dell'ultimo scandalo all'interno della Royal Navy che arriva dopo l'inchiesta dell'anno scorso che aveva fatto emergere episodi diffusi di misoginia, bullismo ed altre prevaricazioni nei confronti delle militari donne a bordo dei sommergibili da parte del personale maschile.