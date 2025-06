Giornata rifugiato, nel mondo 122 milioni costretti a fuggire

Un numero record di rifugiati: uomini, donne e bambini. "Sono oltre 122 milioni le persone in tutto il mondo che sono state costrette ad abbandonare le proprie case, ma la loro possibilità di trovare sicurezza e sostegno è minacciata come mai prima d'ora. Il totale fallimento nel porre fine ai conflitti, dal Sudan all'Ucraina, dalla Repubblica Democratica del Congo a Gaza, continua a causare sofferenze umane inimmaginabili": lo afferma l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr), Filippo Grandi, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato che ricorre il 20 giugno. "Un giorno dedicato a onorare il coraggio e la resilienza di milioni di persone in tutto il mondo costrette a fuggire dalla guerra, dalla violenza e dalla persecuzione", ha detto Grandi. "Persone innocenti che fuggono per salvarsi la vita, mentre volano i proiettili e piovono i missili, ma sono ingiustamente stigmatizzate, rendendo più difficile sfuggire al pericolo e trovare un luogo dove riprendersi e ricostruire la propria vita".

Nel mondo una fuga ogni 20 minuti

"Diventare un rifugiato non è mai una scelta. Ma la scelta è sulla risposta da dare. Scegliamo solidarietà, coraggio e umanità": è il messaggio del Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. "La solidarietà deve andare oltre le parole", ha sottolineato Guterres. L'Onu stima che ogni minuto, 20 persone devono lasciarsi tutto alle spalle per sfuggire alla guerra, alla persecuzione o al terrore e incoraggia ad agire concretamente per sostenere coloro che sono costretti a fuggire. "I rifugiati non sono alla ricerca di carità, ma di opportunità, di un'opportunità per ricostruire le loro vite, contribuire alle loro comunità e vivere con dignità", afferma Guterres. Nella Giornata mondiale del rifugiato, anche il segretario generale del Consiglio d'Europa, Alain Berset ha ribadito che la solidarietà verso chi fugge da conflitti e persecuzioni è un'espressione vitale dei valori europei. "Proteggere coloro che non hanno altra scelta se non quella di fuggire da violenze e persecuzioni è un dovere morale e un obbligo legale", ha dichiarato Berset.