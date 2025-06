Grecia, aereo Ryanair rompe ala durante atterraggio e si schianta

Dopo lo scontro con una barriera ai passeggeri non è stato permesso di scendere. Per questo sono presto montate paura e tensioni, nel timore che potesse scoppiare un incendio

L'ala di un aereo Ryanair si è rotta durante l'atterraggio e si è schiantato su una barriera giovedì all'aeroporto di Kalamata, in Grecia. Si trattava di Boeing 737 in volo da Londra Stansted. Tra i passeggeri sono montate paura e tensioni, perché negli attimi subito dopo lo schianto non è stato permesso loro di scendere e temevano che potesse scoppiare un incendio. Il velivolo ha colpito una barriera in pista in fase di atterraggio danneggiando pesantemente l'ala del velivolo. Non ci sarebbero stati feriti.