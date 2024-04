La Finlandia chiude a tempo indeterminato i confini con la Russia

Il governo finlandese ha deciso di prolungare a tempo indeteriminato la chiusura dei valichi di frontiera al confine con la Russia, fino a ulteriori comunicazioni. Oltre a questo, come riporta Reuters sul proprio sito web, la Finlandia ha anche comunicato diversi porti in cui i viaggi sono vietati. Il Paese scandinavo ha inizialmente chiuso i suoi confini terrestri con Mosca alla fine dell'anno scorso a causa dell'aumento degli arrivi di migranti da Stati come la Siria e la Somalia. Il governo ha accusato il Cremlino di utilizzare l'immigrazione come strumento contro Helsinki, affermazione che però il Cremlino ha negato (GUERRA UCRAINA-RUSSIA, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).