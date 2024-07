M.O., Harris: "Non resterò in silenzio davanti a sofferenze Gaza" LIVE

Dopo il suo controverso discorso al Congresso Usa, Netanyahu ha incontrato anche il presidente Biden e la sua vice, designata per la corsa alla Casa Bianca, Kamala Harris. "Israele ha il diritto di difendersi, ma come lo fa è importante", ha detto Harris dopo il suo incontro con il premier israeliano. "Resto impegnata per una soluzione a due Stati", ha aggiunto, sottolineando che "è il momento che la guerra finisca" e che "non possiamo diventare insensibili alla sofferenza di Gaza"Al centro del colloquio l'accordo per il rilascio degli ostaggi e la tregua a Gaza. Critiche arrivano da Israele. Secondo un alto funzionario, riporta il Times of Israel, le parole della vice presidente americana hanno messo a rischio gli sforzi in corso per un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi israeliani.





