Morta Sabreen, la bimba nata con il cesareo dalla mamma uccisa a Gaza

Pesava un chilo e quattrocento grammi quando è stata messa in un'incubatrice dell'Emirati hospital a Gaza, dopo esser venuta alla luce nonostante la morte della mamma, vittima delle bombe israeliane. Ora riposa in un cimitero vicino a tutta la sua famiglia

Era nata con un cesareo d'urgenza, praticato sulla madre morta a causa delle bombe a Rafah, lanciate durante il conflitto che sta insanguinando il Medio Oriente (LO SPECIALE DI SKY TG24). Pesava un chilo e quattrocento grammi quando è stata messa in un'incubatrice dell'Emirati hospital a Gaza. Ma per la piccola Sabreen, venuta alla luce domenica notte dal ventre della mamma ormai senza vita, dopo cinque giorni è finita ogni speranza. I suoi polmoni non sono stati abbastanza forti. La bimba si è spenta ieri proprio presso l’ospedale dove era stata ricoverata in condizioni critiche a causa di gravi difficoltà respiratorie. Lo ha confermato la Bbc.