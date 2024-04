"La Russia indagherà sull'attacco terroristico alla sala concerti Crocus City Hall di Mosca in modo meticoloso e attento, in modo da non dare ai mandanti l'opportunità di trarre vantaggio da qualsiasi potenziale discrepanza". Lo ha detto alla Tass la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Comprendiamo che il tono generale e i fatti, che confermano le precedenti azioni del regime di Kiev sostenuto dall'Occidente, possono portare, ed evidentemente portano, a determinate conclusioni, ma dobbiamo ancora aspettare i risultati dell'indagine. L'inchiesta dovrà essere fatta in modo attento e modo meticoloso, perché non dobbiamo dare agli organizzatori, non agli autori ma agli organizzatori, l'opportunità di sfruttare ogni sorta di discrepanza" ha aggiunto.