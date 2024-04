Mosca: "Nato-Russia, è confronto diretto". Attacco con droni a Kharkiv

Attacchi russi sulla città di Kharkiv hanno ucciso almeno quattro persone e ne hanno ferite 12. Lo ha dichiarato il governatore dell'Oblast' di Kharkiv Oleh Syniehubov su Telegram. Tra le vittime, riporta The Kyiv Independent, ci sono tre operatori del Servizio di Emergenza che si trovavano sul posto per i soccorsi in risposta a un precedente attacco russo, oltre a un civile. Secondo la polizia locale, il civile era una donna di 69 anni. In totale, sono state segnalate 12 persone ferite a causa degli attacchi dei droni, tra cui un operatore del servizio di emergenza, un poliziotto e un'infermiera