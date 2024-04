Ucraina Russia, attacco notturno di droni russi contro Kharkiv. LIVE

Un attacco notturno di droni russi contro Kharkiv, la seconda citta' piu' grande dell'Ucraina, ha ucciso sei persone e ne ha ferite altre 10. Quatto morti e almeno 20 feriti in un attacco russo su Zaporizhzhia. "Abbiamo espulso personale russo dal quartier generale della Nato. In effetti stavano svolgendo attività che non erano diplomatiche, ma di intelligence". Lo ha annunciato, in un'intervista alla Bild, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Il portavoce del Cremlino Peskov dice che 'di fatto' le relazioni tra Russia e Nato "sono ormai scivolate al livello di un confronto diretto". La Finlandia estenderà a tempo indeterminato la chiusura dei valichi di frontiera al confine con la Russia. Allerta di Macron su possibili minacce russe alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il presidente francese si dice "sicuro" che Mosca abbia nel mirino i Giochi olimpici di Parigi, in particolare "in termini informatici".





