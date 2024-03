Grano russo, l'Ue prepara i dazi dopo il boom delle importazioni

Bruxelles vuole tassare le importazioni di cereali da Mosca, aumentate a livello record nell'ultimo anno. Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina nessuna sanzione contro queste materie prime. L'Italia ha decuplicato gli acquisti nell'ultimo anno. Difficile che questa misura possa mettere in grosse difficoltà economiche il Cremlino

L’argine che l’Europa vuole alzare con i dazi sul grano e sugli altri cereali russi non avrà un impatto devastante sulle casse di Mosca. Da quando due anni fa è iniziata la guerra in Ucraina, Bruxelles non ha messo sanzioni sulle materie prime agricole, contrariamente a quanto accaduto per molti beni, in primis gas e petrolio, ma anche prodotti alimentari di lusso.