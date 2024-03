Ucraina, Ue: 3 mld da asset russi destinati ad armi per Kiev. LIVE

Prosegue oggi a Bruxelles il vertice del Consiglio europeo, con Giorgia Meloni. Accordo per destinare 3 miliardi di asset russi congelati all'acquisto di armi per l'Ucraina. Von der Leyen propone dazi sull'import agricolo dalla Russia. L'Fmi approva 880 milioni di aiuti per Kiev. Ieri la capitale ucraina è finita nuovamente sotto il fuoco di Putin: colpita anche la casa di un impiegato dell'ambasciata italiana. In volo i caccia polacchi, a difesa dello spazio aereo