Guerra Ucraina, perché confiscare i soldi russi all'estero è rischioso

L'idea è quella di utilizzare i profitti delle attività della Banca Centrale Russa congelate dall'Europa per rifornire di armi Kiev. Mosca però scatenerebbe una battaglia legale che potrebbe causare una crisi finanziaria e il Vecchio Continente rischierebbe di non essere più considerato un luogo sicuro dove depositare i soldi

Utilizzare i soldi russi congelati dopo l’invasione dell’Ucraina per rifornire di armi Kiev non è un’operazione semplice perché rischia di innescare una valanga di cause legali e una crisi finanziaria di ampia portata.

I rubli all'estero

Parliamo dei denari della Banca Centrale Russa depositati all’estero, una mossa che tutti gli Stati fanno come forma di garanzia, e che da oltre due anni non sono più nella disponibilità materiale del Cremlino a causa delle sanzioni internazionali.

Il tesoro di Mosca blindato

Circa 300 miliardi di euro, fra titoli e moneta sonante, la maggior parte dei quali (210 miliardi) in mano a Euroclear, società finanziaria belga che li custodisce per l’Unione Europea. Non si tratta, quindi, delle ville e degli yacht degli oligarchi sotto sigillo e non si parla di prendere in toto questi denari e inviarli a Kiev, ma di impiegare i profitti che queste attività fruttano per il sostegno militare e, in piccola parte, per aiuti per la ricostruzione.