Guerra Ucraina, vertice Ue contro minacce della Russia. LIVE

Presente al vertice il premier Meloni. Sarà un focus sulle guerre in Ucraina e in Medio Oriente. "Le ambizioni di Putin non si fermano all'Ucraina", avverte la Von der Leyen. Tra i 27 è in corso uno scontro sulla possibilità di fare debito comune per sostenere gli investimenti nel settore della difesa. Da Bruxelles in progetto sanzioni per la morte di Navalny. Stamattina esplosioni e incendi nel centro di Kiev per un attacco missilistico russo: almeno 10 i feriti