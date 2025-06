Nasce la TV del Gruppo 24 ORE: Radio24-IlSole24Ore TV

Con il nuovo canale televisivo il Gruppo 24 ORE completa la piattaforma multimediale di informazione più integrata in Italia. Il lancio avverrà il 24 giugno 2025 sul canale 246 del digitale terreste ascolta articolo

Momento storico per il gruppo 24 ORE. In occasione del 160° anniversario del quotidiano sbarca in TV: nasce il canale Radio24-IlSole24OreTV che debutterà ufficialmente il 24 giugno 2025 sul canale 246 del digitale terrestre. Si tratta di un enorme passo avanti per il Gruppo che diventa così il primo polo editoriale italiano a detenere una piattaforma multimediale di informazione completa, dotata di tutti i principali mezzi di diffusione: quotidiano, periodici, piattaforme digitali, agenzia di stampa, radio, eventi e da ora anche TV.

Lo sbarco sul digitale terrestre Radio24-IlSole24OreTV, una concezione e un’architettura di ultima generazione che comprende la fruibilità da tutti i principali touch point del Gruppo: dai siti web di Radio 24 e Il Sole 24 Ore alle rispettive App Mobile fino alle App per CTV di Radio 24 e naturalmente la fruizione lineare sul digitale terrestre con il canale 246. Una numerazione facile da ricordare, grazie alla sequenza numerica "due quattro sei" e al caratteristico 24 in testa, che metterà a disposizione del pubblico in maniera sinergica i contenuti di alta qualità prodotti dalle testate giornalistiche e dalle diverse aree del Gruppo 24 ORE, con l’obiettivo di costituire un punto di riferimento dell'informazione di approfondimento.

La partnership con Sky Italia Un progetto che ha una valenza strategica, anche in chiave futura, come testimonia la scelta dei partner tecnici che accompagneranno la produzione del canale. Per garantire la massima qualità della messa in onda, infatti, il Gruppo 24 ORE ha scelto Sky Italia, leader nel mercato dei servizi broadcast. Sky fornirà l’architettura tecnologica e il presidio tecnico per la produzione video e lo sviluppo dell’infrastruttura grafica di rete, mentre il play-out, con gestione dinamica del palinsesto video H24 e la diffusione sulla rete digitale terrestre nazionale verranno curati da Persidera, il principale operatore di rete indipendente italiano. La produzione dei format televisivi sarà realizzata negli studios TV del Gruppo 24 ORE a Milano e a Roma.

Il canale L’impianto visivo del canale sarà innovativo e di grande impatto, a cominciare dal logo della tv che sarà dinamico, per riflettere l'energia e la versatilità di Radio24-IlSole24OreTV e grazie ad una grafica che esprimerà lo stile delle principali tv “all news” internazionali: l’immagine principale sarà arricchita da ticker a diverso scorrimento e da feed di contenuto che offriranno dinamicamente, di volta in volta, breaking news e approfondimenti a cura de Il Sole 24 Ore, l’andamento dei mercati a cura di Radiocor, notizie sportive in collaborazione con Tuttomercatoweb.com e previsioni del tempo in collaborazione con iLMeteo.it.