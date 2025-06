Russia, ministro Sviluppo Economico: "Paese su orlo di recessione"

La Banca centrale russa

La governatrice della Banca centrale, Elvira Nabiullina, ha spiegato che l'economia "sta semplicemente uscendo da uno stato iper riscaldato. Abbiamo avuto una crescita della domanda (negli ultimi due anni, ndr), la l'offerta è rimasta indietro. Ed è questo il momento in cui si presentano surriscaldamento e l'inflazione. È conseguenziale", ha spiegato. Il problema, ha ammesso, è quello della penuria di mano d'opera per le imprese. Secondo i dati di Rosstat (l'Agenzia federale russa per le statistiche), il pil è cresciuto dell'1,4% nei primi tre mesi dell'anno, meno dell'1,7 previsto dal ministero dello sviluppo economico (2,5 per il 2025) e del 2% della Banca centrale (fra l'uno e il due per cento sull'anno intero).