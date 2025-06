Amazon, lettera del CEO ai dipendenti: l'AI cancellerà posti di lavoro

“Avremo bisogno di meno persone per svolgere alcuni dei lavori che vengono svolti oggi e di più persone per svolgere altri tipi di lavori”, queste le parole dell'amministratore delegato Andy Jessy

“L’intelligenza artificiale cancellerà posti di lavoro”. È quanto sta accadendo in Amazon, il colosso dell’e-commerce guidato da Andy Jessy, che ha informato i propri dipendenti che i loro posti potrebbero essere a rischio negli anni a venire. È proprio l'amministratore delegato a renderlo noto ai lavoratori con una comunicazione interna inviata il 17 giugno, dove si legge che l’azienda sta implementando l’uso dell’IA in tutte le sue attività, soprattutto nel settore logistico, con l'obiettivo di abbattere i costi e quindi ridurre il personale. “Avremo bisogno di meno persone per svolgere alcuni dei lavori che vengono svolti oggi e di più persone per svolgere altri tipi di lavori”, ha dichiarato Jessy sottolineando come l’intento sia quello di “fare di più con meno”.