Cresce l'economia in Russia, Pil rivisto al rialzo del 3%

Nessun peggioramento, anzi nel 2023 il prodotto interno lordo di Mosca migliora nonostante l'Europa abbia ridotto drasticamente le importazioni da questo Paese a causa della guerra in Ucraina. È anche cresciuto molto l'export verso le repubbliche ex-sovietiche, in una triangolazione quindi che comunque non ha isolato del tutto il territorio. Di questo si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24, nella puntata del 14 marzo

Drastico taglio dell'Ue sull'export russo

La stime in negativo erano legate agli effetti delle sanzioni e della riduzione degli scambi commerciali tra Mosca e i Paesi dell'Unione Europea a seguito della guerra in Ucraina. In effetti, tra il 2021 e il 2023 l'Ue, secondo i dati Eurostat, ha ridotto di 51 miliardi di euro le esportazioni dalla Russia, mentre si registra un incremento di 16 miliardi per l'export dalle altre repubbliche ex sovietiche, in una triangolazione che comunque non ha isolato del tutto la Russia.