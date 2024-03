Russia, al via le elezioni presidenziali. Putin vuole un plebiscito

La tornata elettorale è iniziata oggi e prosegue fino a domenica. Il presidente in carica ha fatto appello al voto "patriottico" e Mosca che ha messo in guardia contro eventuali manifestazioni di dissenso ai seggi. Kiev esorta a non riconoscere l'esito. Media: voto interrotto a Belgorod per le esplosioni ascolta articolo

La Russia va alle urne per le elezioni presidenziali da oggi fino a domenica. Il leader del Cremlino Vladimir Putin si presenta per ottenere un quinto mandato e ha lanciato un appello ai russi perché vadano a votare in nome del "patriottismo" per rispondere alle "difficoltà" del momento. La tornata elettorale si svolge mentre l'Ucraina e le milizie russe pro-Kiev intensificano gli attacchi al territorio russo nel tentativo di creare un clima di insicurezza intorno alla consultazione. La procura di Mosca, intanto, ha messo in guardia i cittadini dal partecipare domenica all'iniziativa di protesta “Mezzogiorno contro Putin”, promossa prima dall'oppositore Alexei Navalny e dopo la sua morte dal suo team, per chiedere ai cittadini di recarsi tutti alle urne quel giorno alle 12 per mostrare la loro opposizione al presidente. Prendere parte a questi eventi, ha avvertito la procura, "è punibile in base alla legge" (GUERRA RUSSIA-UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI). Alle urne sono attesi un totale di circa 114 milioni di russi (112,3 tra Russia e regioni occupate, 1,9 all’estero), secondo i dati forniti nel febbraio 2024 dalla Commissione elettorale centrale russa. Intanto secondo il media ucraino Rbc-Ukraine, il voto è stato sospeso a Belgorod a causa di diverse esplosioni.

Le parole di Putin "Spetta solo a voi, cittadini russi, determinare il futuro della Patria", ha affermato Putin in un discorso televisivo, sottolineando che la popolazione deve "rispondere alle sfide in modo degno e superare con successo le difficoltà". Il capo del Cremlino si presenta alle elezioni (che si tengono anche sui territori delle quattro regioni ucraine parzialmente occupate da Mosca) per essere confermato alla guida del Paese facendosi forte dei successi ottenuti sul campo dalle sue truppe negli ultimi mesi. In particolare con la conquista in febbraio della cittadina di Avdiivka, nel Donbass. Da allora le forze di Mosca hanno continuato lentamente ad avanzare, mentre quelle di Kiev mostrano difficoltà, per le carenze di uomini ma anche di munizioni, a causa della diminuzione degli aiuti occidentali. vedi anche Russia, Putin punta all'85%. Monito Mosca contro manifestazioni seggi

Kiev esorta a non riconoscere il voto in Russia L’Ucraina ha esortato la comunità internazionale a respingere i risultati delle elezioni presidenziali russe che si terranno questo fine settimana, anche nelle zone dell'Ucraina occupate dalle truppe di Mosca. In particolare il ministero degli Esteri ha chiesto a Stati e organizzazioni straniere "di astenersi dal riconoscere i risultati di queste elezioni", definendole una "farsa". Il ministero degli Esteri ucraino ha definito illegale e nullo il voto per le elezioni presidenziali russe, come riporta il Guardian. Il ministero ha affermato nella sua dichiarazione che la campagna elettorale nei territori occupati dalla Russia ha mostrato che Mosca dimostra "continuo flagrante disprezzo per le norme e i principi del diritto internazionale". vedi anche Biden e l'appoggio all'Ucraina: "La Russia metterà a rischio l'Europa"

Le reazioni Lo stesso aveva fatto due giorni fa in un articolo sul Washington Post la vedova di Navalny, morto in detenzione un mese fa. Yulia Navalnaya ha chiesto ai leader occidentali di "non riconoscere Putin come legittimo presidente della Russia", definendolo "un gangster". Intanto, a conferma del clima di repressione delle opposizioni in cui si svolgono le elezioni, un tribunale di Mosca ha condannato a tre anni e mezzo di reclusione due presunti giovani collaboratori di Navalny, Alina Olekhnovich e Ivan Trofimov, accusandoli di aver preso parte a una "comunità estremista”. Anche il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha detto che "le elezioni libere sono al cuore di ogni democrazia e in Russia non saranno né libere né giuste. Perché sia così servono diversi candidati, una stampa libera, e non è così in Russia, dove gli oppositori sono in prigione. Putin è al potere da decenni e nessuno si aspetta che queste elezioni portino cambiamenti al Cremlino". Le urne aperte nei territori occupati dalla Russia in Ucraina saranno "totalmente illegali”, ha concluso. vedi anche Diario da Mosca, Russia verso le elezioni senza campagna elettorale