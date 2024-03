Tajani: "Con truppe Nato a Kiev si rischia la terza guerra mondiale"

"Credo che la Nato non debba entrare in Ucraina" e "mi auguro che non accada" che un Paese vada a combattere lì". Noi dobbiamo aiutare l'Ucraina a difendersi, ma entrare noi a fare la guerra alla Russia significa rischiare la Terza guerra mondiale". A parlare è il ministro degli Esteri Antonio Tajani che, intervistato da Bruno Vespa al salone LetExpo di Verona, ha ribadito che è escluso che le truppe italiane vadano a Kiev. Dopo l'ipotesi lanciata qualche giorno fa dal presidente francese Emmanuel Macron, il ministro degli Esteri ha dunque ribadito che "I nostri militari fanno bene quello che fanno nel Mar Rosso per proteggere le nostre navi, fanno bene quello che fanno in Libano, in Africa, in Iraq. I nostri militari sono portatori di pace, garanzia e libertà. Noi non siamo in guerra con la Russia".