Ucraina, oggi a Parigi il vertice della coalizione dei "volenterosi"

Oggi a Parigi il vertice della coalizione dei volenterosi, presenti anche Zelensky e la Meloni. Macron afferma che è "decisamente troppo presto" per parlare di una revoca delle sanzioni alla Russia. Seul afferma che Pyongyang ha inviato altri 3mila soldati in aiuto di Mosca quest'anno. Roma si impegna con Ue e Usa su un modello "che ricalchi l'articolo 5 della Nato" e l'Italia non invierà una "forza nazionale" di interposizione in Ucraina: i nostri militari andranno "solo in ambito Onu", specifica Tajani