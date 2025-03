Ucraina, a Parigi si riunisce coalizione volenterosi. Presente Meloni

Nella capitale francese il nuovo vertice di coordinamento per trovare una possibile soluzione sulle garanzie di sicurezza per Kiev. Sul tavolo l’opzione di una missione di peacekeeping. Presenti Zelensky e la premier italiana. Macron dice che è "troppo presto" per parlare di una revoca delle sanzioni alla Russia. Roma si impegna con Ue e Usa su un modello "che ricalchi l'articolo 5 della Nato" e l'Italia non invierà una "forza nazionale" di interposizione sul campo: i nostri militari andranno "solo in ambito Onu"

La “coalizione dei volenterosi” si è data appuntamento per oggi a Parigi per l'ennesimo vertice di coordinamento con l’obiettivo di trovare una possibile quadra su che tipo di garanzie di sicurezza dare all' Ucraina - compresa una missione di peacekeeping - in vista dell'accordo di pace, sempre che le spinte di Donald Trump sulle parti in guerra portino risultati ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ). Volodymyr Zelensky è già arrivato nella capitale francese per una cena di lavoro con Emmanuel Macron. E incassa dalla Francia altri due miliardi di aiuti militari, tra missili Mistral, carri Amx e munizioni. Kiev, però, ribadisce: "Non abbiamo bisogno di una semplice presenza per dimostrare che l'Europa c'è", ha detto Igor Zhovkva, alto negoziatore ucraino, alla vigilia del summit. "Non è la quantità delle truppe che conta, è anche la loro prontezza a combattere, la loro prontezza a difendersi, la loro prontezza a essere equipaggiati e la loro prontezza a capire che l'Ucraina è una parte inevitabile della sicurezza europea", ha sottolineato. Macron accogliendo Zelensky ha detto che "la Russia continua, giorno dopo giorno, a moltiplicare i bombardamenti, mostrando la sua volontà di voler continuare l’aggressione". Il presidente francese ha annunciato altri 2 miliardi di euro di aiuti militari .

La riunione a Parigi

L'ultima volta, quando il premier britannico Keir Starmer li aveva convocati in videoconferenza, circa 25-30 leader si erano connessi. Oggi più o meno si ripartirà da lì. Oltre ai capi di Stato e di governo ci saranno il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa e il segretario generale della Nato Mark Rutte. Qualsiasi accordo di pace deve prevedere che "la Russia sia chiamata a rispondere per le riprovevoli azioni" commesse in tre anni di guerra, ha messo in guardia Starmer salutando i rappresentanti di un'organizzazione che si occupa dei "rapimenti di bambini" ucraini imputati a Mosca. Il premier britannico ha poi definito "mostruoso" il trasferimento dei bimbi e ha ribadito che Londra farà ogni sforzo per assicurarne "il ritorno in Ucraina". Ribadendo cioè una delle richieste principali di Zelensky.

La posizione della Nato

Rutte, parlando a Varsavia, ha lodato gli sforzi di Parigi e Londra "per aiutare l'Ucraina a mantenere la pace". "Ma per mantenerla, la pace, prima deve essere raggiunta", ha notato il segretario generale, che poi ha ringraziato Trump per "aver rotto lo stallo" con la sua iniziativa. Zelensky cerca intanto di capire cosa possono fare davvero i volenterosi per aiutarlo a raggiungere la pace “giusta", visto che Mosca non sembra arretrare sugli obiettivi minimi prefissati. Ovvero conservare le conquiste territoriali, scongiurare l'ingresso di Kiev nella Nato (né, tanto meno, forme di tutela) e, forse, l'uscita di scena di Zelensky sperando così di piazzare al palazzo presidenziale una figura a lei più vicina.