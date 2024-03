Biden e l'appoggio all'Ucraina: "La Russia metterà a rischio l'Europa"

In occasione del 25esimo anniversario dell'ingresso della Polonia nella Nato, Biden ribadisce l'appoggio all'Ucraina e ringrazia Varsavia che "sta spendendo quasi il 4 per cento del suo prodotto interno lordo per la difesa, in gran parte acquistando sistemi di difesa e aerei americani". Il presidente americano annuncia anche lo stanziamento di 300 milioni di dollari ascolta articolo

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ribadisce l'assoluto sostegno all'Ucraina durante l'incontro alla Casa Bianca con il presidente e il premier della Polonia, Andrzej Duda e Donald Tusk. "Dobbiamo agire prima che sia troppo tardi perchè, come ricorda la Polonia, la Russia non si fermerà all'Ucraina" afferma il presidente statunitense. "Putin continuerà ad andare avanti, mettendo a rischio l'Europa, gli Stati Uniti e il mondo intero".

Nato L'incontro si è tenuto in occasione del 25esimo anniversario dell'ingresso della Polonia nella Nato. Biden ringrazia Varsavia per "l'assistenza umanitaria con l'accoglienza di circa un milione di rifugiati ucraini. È incredibile quello che stai facendo - quello che stanno facendo i polacchi". Sottolinea infatti che la Polonia "sta spendendo quasi il 4 per cento del suo prodotto interno lordo per la difesa, in gran parte acquistando sistemi di difesa e aerei americani". "Quando lavoriamo insieme nessuna forza potrà essere più grande" dice Biden. L'ingresso della Polonia aveva sancito l'inizio dell'espansione dell'Alleanza Atlantica in Europa dopo la guerra fredda. Questo mese la Nato ha ufficialmente dato il benvenuto anche alla Svezia, che come la Finlandia si è unita all'Alleanza in risposta all'invasione russa in Ucraina. Ora i paesi membri sono 32. leggi anche Zelensky: Se perdiamo Mosca aggredirà i Paesi Nato, anche Italia

Fornitura armi all'Ucraina Biden ha usato l'occasione per annunciare 300 milioni di dollari per la fornitura di armi e attrezzatura militare all'Ucraina, una piccola frazione di quello che aveva chiesto al Congresso. Gli Stati Uniti quindi assicurano per ora "un pacchetto di emergenza per l'Ucraina utilizzando i risparmi sui contratti del Pentagono precedentemente approvati. Il pacchetto include munizioni e proiettili per aiutare Kiev a mantenere le posizioni contro i brutali attacchi della Russia per le prossime due settimane" spiega il presidente. vedi anche Guerra Ucraina, Casa Bianca conferma nuovo pacchetto armi a Kiev

Accordo UE armi Per quanto riguarda il contesto europeo, è stata concordata "una riforma del Fondo europeo per la pace per sostenere l'Ucraina con un bilancio di 5 miliardi di euro per il 2024" per la fornitura di armi. I rappresentanti permanenti degli Stati membri hanno trovato nel Coreper un'intesa per riformare la European Peace Facility, lo strumento utilizzato finora per inviare aiuti militari all'Ucraina. Lo rende noto la presidenza belga di turno dell'Unione. "L'Ue rimane determinata a fornire un sostegno duraturo all'Ucraina e a garantire che il Paese riceva l'equipaggiamento militare necessario per difendersi".

