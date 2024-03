Guerra Ucraina, Biden: "Nuove truppe Usa in Polonia non servono". LIVE

Il presidente Usa Joe Biden non ritiene necessario aumentare il numero di soldati americani in Polonia. "Non c'è bisogno di nuove truppe al confine polacco", ha detto il presidente americano ai giornalisti al seguito. Le sue parole arrivano dopo le dichiarazioni del ministro degli Esteri polacco Sikorski, secondo cui militari della Nato “sono già in Ucraina”. “Lo sapevamo già”, la replica della portavoce del ministero degli Esteri Zakharova. Intanto, continua la bufera sul Papa per l'appello a Kiev a negoziare, mentre il cardinale Parolin precisa: “La prima condizione per la pace è mettere fine all'aggressione”. Convocato da Kiev il nunzio apostolico. Nella notte un drone ha colpito un deposito di carburanti a Orel, in Russia, non molto distante dal confine con l'Ucraina. Sulla possibilità di inviare altre truppe americane in Polonia, Biden ha risposto che "non servono".





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: