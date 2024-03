Russia, aereo militare precipita vicino Mosca: 15 morti. VIDEO

L'Il-76 si è schiantato fuori dal cimitero nel villaggio di Bogorodskoye. A bordo c'erano otto membri dell'equipaggio e sette passeggeri. La causa dell'incendio a uno dei motori non è stata riferita, ma per indagare sull'accaduto una commissione del Comando delle Forze Aerospaziali della Federazione Russa è volata a Ivanovo, nella regione in cui è avvenuto l'incidente