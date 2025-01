Elezioni in Croazia, Zoran Milanovic rieletto presidente con il 73%

Il presidente croato, Zoran Milanovic, è stato rieletto con una valanga di voti, sconfiggendo al ballottaggio il rivale conservatore Dragan Primorac con oltre il 74% delle preferenze contro quasi il 26%. E' il risultato più alto raggiunto da un candidato presidenziale dall'indipendenza del Paese nel 1991. L'ampia vittoria di Milanovic è l'ultima battuta d'arresto per il partito conservatore al potere, Hdz, e per il premier Andrej Plenkovic, acerrimo rivale politico del capo di Stato.

Milanovic: Grazie Croazia

"Grazie Croazia", ha detto Milanovic ai suoi sostenitori riuniti in un club artistico di Zagabria per celebrare il suo successo. "Considero questa vittoria un riconoscimento del mio lavoro negli ultimi cinque anni e un messaggio plebiscitario del popolo croato verso coloro che dovrebbero ascoltarlo", ha aggiunto, riferendosi al governo guidato dall'Hdz, partito conservatore che governa il Paese sin dall'indipendenza. "Il mio programma è la Costituzione croata, e con il governo dovremo iniziare a parlare, come previsto dal quadro costituzionale, e per questo tendo la mano al primo ministro." ha aggiunto Zoran Milanović dopo che ha trionfato in Croazia al secondo turno delle elezioni presidenziali con il 74,7 per cento dei voti.