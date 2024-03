Jorit, chi è lo street artist che ha elogiato e abbracciato Putin

Durante il Forum della Gioventù di Sochi, il presidente russo ha scattato un selfie con l'artista napoletano: "Sono qui per mostrare all'Italia che sei un essere umano e per contrastare la propaganda occidentale", ha detto il giovane. Secondo Putin "la Russia e l'Italia sono unite dall'amore per l'arte e dal desiderio di libertà". Presenti al Forum anche Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli. All'attrice italiana lo street artist ha dedicato un murale proprio a Sochi. Ecco chi è Jorit ascolta articolo

Stanno facendo discutere le parole dello street artist italiano Jorit rivolte al presidente russo Vladimir Putin durante il Forum della Gioventù di Sochi, al quale ha partecipato insieme a Ornella Muti e alla figlia Naike Rivelli. "Sono qui per mostrare all'Italia che sei un essere umano e per contrastare la propaganda occidentale", ha detto l'artista, chiedendo una foto con Putin. "La Russia e l'Italia sono unite dall'amore per l'arte e dal desiderio di libertà", ha risposto Putin. Si tratta della seconda volta in circa due settimane che Putin sottolinea la vicinanza tra i due Paesi, come ha fatto il 20 febbraio scorso in una conversazione durante un forum a Mosca con la studentessa Irene Cecchini.

Jorit e Putin durante il Forum della Gioventù a Sochi - ©Ansa

Chi è Jorit Chi è in realtà Jorit? Dietro questo nome c'è un giovane e noto artista di strada italiano, originario di Napoli, il cui vero nome è Ciro Cirullo. In Italia è conosciuto per i suoi enormi murales realizzati sulle facciate dei palazzi, dedicati a personaggi noti o simbolici. Tra i tanti realizzati nel nostro Paese, ci sono quelli raffiguranti Maradona, Lucio Dalla, Rino Gaetano, De André, Antonio Gramsci, Martin Luther King, Dostoevsky. E proprio quest'ultimo ritratto aveva già catturato l'attenzione di Putin, che aveva fatto i complimenti all'artista. Ma Jorit ha portato la sua arte anche all'estero, Russia compresa, raffigurando ad esempio Julian Assange a Mosca. Ma c'è un altro grande graffito, realizzato nel cuore dell'Ucraina in guerra, che è entrato nelle cronache. Si tratta del ritratto di una bambina in lacrime sotto le bombe a Mariupol, città ucraina sul Mar Nero conquistata dalle truppe russe nel 2022. "L'idea - aveva spiegato Jorit - era mostrare i problemi dei bambini del Donbass al mondo intero. I media occidentali spesso distorcono la realtà. Per esempio parlano delle sofferenze dei bambini di un Paese, ma rimangono in silenzio su quello che succede in quello vicino".

L'incontro tra Putin e Jorit L'artista ha chiesto a Putin durante il forum se ritenga che l'arte possa fungere da ponte tra l'Italia e la Russia. "Siamo sempre stati ammirati dall'arte italiana - ha risposto il presidente russo - e ci ha sempre tenuti vicini. Quella italiana è una grande arte di un grande popolo, questo è evidente. Noi in Russia l'abbiamo sempre considerata così e la consideriamo ancora così". Ma non è solo l'arte che unisce i due popoli, ha sottolineato ancora Putin. "La lotta dell'Italia per l'indipendenza, Garibaldi - ha detto - questo non ci ha forse uniti? Questo ci ha sempre uniti". "Gli italiani hanno sempre un desiderio di libertà nei loro cuori", ha concluso il capo del Cremlino, e "questo significa che rispettate il desiderio degli altri popoli di fare le loro scelte e scegliere il loro destino". Cirullo ha anche chiesto a Putin di poter fare una foto con lui, perché, ha detto, "in Italia si dicono tante cose strane su di lei", "voglio mostrare all'Italia che lei è un essere umano come gli altri e contrastare la propaganda occidentale". Al che il presidente ha risposto: "Certo, basta che non mi dia un pizzicotto per sincerarsi che sono una persona reale". Putin ha poi fatto una foto con l'artista italiano e una con un giovane africano.

Murale di Ornella Muti a Sochi realizzato da Jorit Jorit ha inaugurato in Russia un grande murale dedicato a Ornella Muti. L'opera è stata realizzata nella città russa di Sochi alla presenza dell'attrice e dell'artista e rimarrà a ricordo del forum mondiale della gioventù. Il ritratto di Ornella Muti campeggia sul muro di un palazzo sulla Via Khudyakov ed è stato realizzato nell'ambito di un festival di arte di strada che ha visto la partecipazione di 25 artisti da 11 Paesi. "Quando ho pensato a un modo per fare avvicinare l'Italia e la Russia, ho pensato alla grande attrice Ornella Muti", ha detto Jorit, citato dai media russi. L'attrice, la cui nonna materna era di San Pietroburgo, è molto popolare in Russia e nei giorni scorsi era a Mosca per assistere alla Settimana della Moda, dove la figlia Naike Rivelli ha sfilato come modella.