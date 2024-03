La Svezia entra ufficialmente nella Nato, cerimonia a Bruxelles

Dichiarazioni del premier svedese

A presenziare alla cerimonia di ingresso della Svezia nella Nato anche il primo ministro svedese Ulf Kristersson. "Oggi torniamo a casa, c'è un forte sostegno da parte del Parlamento e del nostro popolo per l'ingresso nella Nato: Mosca resterà una minaccia per la regione per il prevedibile futuro", ha sottolineato nel corso del punto stampa con Jens Stoltenberg. "Il nostro impegno verso la Nato è a 360 gradi, siamo orgogliosi di essere dentro, ma non vediamo al momento la necessità di ospitare armi nucleari sul nostro territorio in tempo di pace", ha poi commentato.