7/13 Ap/Evgeniy Maloletka

La Russia ha negato di prendere di mira i civili, ma secondo l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ne sono stati uccisi a centinaia da quando è iniziato il conflitto. Tra loro ci sono anche bambini e ragazzi. In questa foto, scattata da Evgeniy Maloletka di Associated Press e poi ripresa dai media di tutto il mondo, si vede un padre piangere sul corpo del figlio, arrivato già morto in ospedale dopo che alcune bombe hanno colpito il campo di calcio dove stava giocando