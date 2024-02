Russia, 25 italiani nella lista nera di Putin: c'è anche Giulia Schiff

La pilota italiana è colpevole, secondo le autorità di Mosca, di essersi arruolata per combattere accanto agli ucraini l’invasione nel Donbass. E' ricercato anche il giudice Aitala per aver emesso un mandato d’arresto contro il presidente russo, cosa ritenuta illegale dal sistema di Mosca, e quindi è stato incriminato in contumacia

È molto lunga la lista delle persone invise a Vladimir Putin e riguarda anche alcuni nomi italiani. Tra gli oltre 96mila ricercati dalle forze dell’ordine russe ci sono infatti 25 italiani, tra cui spiccano Giulia Schiff e il giudice Rosario Aitala. La pilota italiana è colpevole, secondo le autorità di Mosca, di essersi arruolata per combattere accanto agli ucraini l’invasione nel Donbass. Inoltre Schiff ha sposato un soldato ucraino conosciuto sul campo di battaglia e attualmente vive in Ucraina dove è impegnata nella raccolta di fondi per le persone in difficoltà. Il giudice Aitala invece è ricercato per aver emesso un mandato d’arresto contro il presidente russo, cosa ritenuta illegale dal sistema di Mosca, e quindi è stato incriminato in contumacia. Tra i nomi internazionali di spicco c’è anche la premier estone Kaja Kallas, probabilmente a causa della distruzione dei monumenti legati al periodo sovietico nel Paese Baltico. (SEGUI IN DIRETTA TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL CONFLITTO RUSSIA-UCRAINA)