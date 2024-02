Russia avanza in Ucraina. Putin: "Pronto per dialogo con Kiev". LIVE

Il primo ministro ucraino ha esortato il governo e il settore privato giapponesi intensificare il sostegno alla ricostruzione del Paese, stremato da due anni di invasione russa, promettendo un "miracolo economico" una volta terminata la guerra. "Dall'inizio dell'invasione su vasta scala, il Giappone ha fornito all'Ucraina oltre 10 miliardi di dollari in vari tipi di sostegno", ha dichiarato Denys Shmygal in una conferenza di circa 300 rappresentanti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale organizzata a Tokyo. "Grazie a questi finanziamenti durante la terribile guerra provocata dalla Russia, milioni di ucraini sono riusciti a sopravvivere", ha aggiunto. Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyi avrebbe dovuto intervenire al raduno a Tokyo in collegamento video, ma l'evento e' stato annullato, hanno detto glorganizzatori senza fornire ulteriori dettagli.