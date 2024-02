Kiev: trovato morto in Spagna pilota russo che disertò

Il primo ministro ucraino Denis Shmihal ha avvertit a Tokyo dei pericoli di una possibile espansione del conflitto per la sicurezza globale, aggiungendo che l'Ucraina "deve vincere". "Non stiamo combattendo solo per le nostre case e le nostre famiglie, ma stiamo combattendo per la democrazia. Questa è una guerra per la nostra esistenza, in cui la democrazia deve prevalere sull'autocrazia", ha detto Shmihal durante una conferenza stampa al Foreign Correspondents' Club of Japan (FCCJ).

Shmihal e' intervenuto durante una conferenza per la promozione della ricostruzione economica a Tokyo, a pochi giorni dal secondo anniversario dell'invasione russa. Il premier ha ringraziato per il sostegno il Giappone, che ha definito come il terzo Paese che ha fornito più aiuti all'Ucraina e che guida

anche per numero di round di sanzioni contro la Russia, con più

di venti.