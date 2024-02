Nuove sanzioni contro la Russia nel nome di Navalny

Ieri Bruxelles ha accolto Yulia Navalnaya, moglie di Alexei Navalny e nuovo volto dell'opposizione russa, riservandole il palcoscenico del Consiglio Affari Esteri, dov’è stata ospite d'onore. I ministri hanno quindi subito accolto la proposta dell'Alto rappresentante, Josep Borrell, che ha chiesto d'intitolare a Navalny il regime sanzionatorio europeo per i diritti umani, in modo da "celebrare la sua memoria", e al Consiglio è stato dato il sostanziale via libera al 13esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Il team di Navalny aveva già presentato più di un anno fa una lunga lista di nominativi da includere nelle sanzioni (oltre 6mila) in modo da colpire non solo i vertici del complesso militare-politico-economico russo ma anche "i quadri" e le figure più di spicco della società civile, colpevoli di scendere a patti col Cremlino. Le misure restrittive approvate a ondate crescenti dopo l'invasione in Ucraina avvengono nel quadro di un regime sanzionatorio ad hoc, perché colpiscono chi sostiene il Cremlino nella sua campagna bellica (già si sta discutendo di un 14esimo pacchetto). Le sanzioni per i diritti umani sono invece un'altra cosa, anche se molti individui ed entità russi figurano già nella lista, come la Wagner per le atrocità in Africa, Libia o Siria o parti dell'apparato giudiziario e di sicurezza per l'avvelenamento e l'imprigionamento proprio di Navalny. Per varare le misure in occasione del secondo anniversario della guerra si dovrà passare dal comitato degli ambasciatori presso l'Ue, in programma mercoledì prossimo. Quindi la cosiddetta procedura scritta.