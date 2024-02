Navalny, Russia: “Sindrome da morte improvvisa”: cosa significa

Secondo la versione fornita da Mosca ad aver causato il decesso del 47enne dissidente, recluso nella colonia penale di Kharp, sarebbe stata la conseguenza di una non precisata malattia cardiaca. I risultati di una Commissione internazionale indicano come nel mondo le vittime di questi attacchi ammontino a circa 4,5 milioni ogni anno. Ecco quali sono i sintomi e come prevenire patologie di questo tipo