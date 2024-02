Alexei Navalny, le ultime ore prima della morte alla "Lupo Polare”

Oltre 100 persone sono state arrestate in otto città russe durante le manifestazioni in memoria del dissidente, morto nella colonia penale nell’Artico. Se il Cremlino non commenta e fa sapere di ritenere “inaccettabili” le reazioni dei leader occidentali, per i collaboratori e la famiglia di Navalny non ci sono dubbi sulla responsabilità del governo di Vladimir Putin nel decesso ascolta articolo

La morte di Alexei Navalny sembra essere passata sottotraccia al Cremlino. Eppure, come fanno sapere alcune fonti, la scomparsa del dissidente rischia di trasformarsi in un problema per Putin, alla ricerca di una scontata riconferma nelle elezioni che si terranno nel mese di marzo. Infatti, alla notizia della morte di Navalny nella colonia penale "Lupo polare", situata nell'Artico russo, numerose persone hanno deposto fiori e la procura ha subito avvisato tutti che manifestazioni sarebbero contro la legge. Oltre 100 persone sono state arrestate in otto città russe, tra cui Mosca, San Pietroburgo, Krasnodar, Tver, Taganrog, Nizhny Novgorod, Rostov sul Don e Murmansk. Le alte sfere del governo russo non hanno commentato la notizia della morte di Navalny, ma hanno denunciato le reazioni "inaccettabili" dei leader occidentali alla morte del dissidente.

La colonia 'Lupo Polare': è il nome della colonia penale n.3 nell'Artico russo dove Alexei Navalny era stato trasferito lo scorso dicembre. Il centro di reclusione, tra i più duri del sistema carcerario della Federazione, si trova a Kharp, nella regione autonoma di Yamalo-Nenetsk, a quasi 2 mila km da Mosca, nota per gli inverni lunghi e rigidi. La città è vicino a Vorkuta, le cui miniere di carbone erano tra le più dure nel sistema di gulag sovietici. L'oppositore veniva costantemente messo nella cella di punizione, per i più futili motivi: come riporta Meduza, il 14 febbraio, appena tre giorni dopo esserne uscito, era stato nuovamente spedito in isolamento per 15 giorni. Secondo Navalny, la routine quotidiana nella cella di punizione era diversa: non poteva fare la passeggiata all'aperto nel pomeriggio, quando la temperatura è un po' più clemente, ma doveva farla la mattina presto, quando il freddo è rigidissimo. "Poche cose sono così tonificanti come una passeggiata a Yamal alle 6.30 del mattino. E che bella brezza fresca soffia nel cortile, nonostante la recinzione di cemento, semplicemente wow!", aveva scritto, ironizzando. L'angusto cortile dove è costretto a passeggiare misura 11 passi in lunghezza e 3 in larghezza: "Non c’è molto da camminare, ma almeno è qualcosa, quindi vado a fare una passeggiata", aveva sottolineato lo scorso 9 gennaio, postando una foto. approfondimento Alexei Navalny, chi era l'oppositore politico russo. FOTOSTORIA

I dubbi dei collaboratori Se il Cremlino fa notare come la morte di Navalny possa essere un problema per il presidente Putin, visto che le elezioni presidenziali si terranno tra un mese, i collaboratori e la famiglia di Navalny non hanno dubbi. Qualcuno pensa che sia stato assassinato, mentre la maggior parte ritiene che comunque Navalny sia deceduto per tutto quello che gli è stato fatto, dall’avvelenamento col Novichok, una sostanza nervina, alle numerose privazioni carcerarie subite dal gennaio 2021. In totale ha passato 300 giorni in cella d’isolamento, per ragioni che i suoi collaboratori hanno spesso definito pretestuose. leggi anche Morte Navalny, Biden: "Putin è il responsabile". Zelensky: "Ucciso"