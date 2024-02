Navanly nel 2012 a Sky TG24 diceva: "Putin è un dittatore". VIDEO

Intervistato il 3 marzo 2012, alla vigilia delle elezioni che riconfermarono Putin Presidente, il dissidente manifestava contro Putin, ritraendolo come uno Zar che voleva governare per altri 12 anni

Il 3 marzo 2012, alla vigilia delle elezioni che riconfermarono Putin Presidente, Alexei Navalny, già parlava di Putin come di uno Zar che voleva governare per altri 12 anni. In questo passaggio dell'intervista rilasciata a Sky TG24, le parole del dissidente russo.