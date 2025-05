Trump oggi in Qatar vuole svolta in Medioriente, raid su Jabalia

Trump potrebbe presentare oggi dal Qatar il suo piano per mettere fine al conflitto nella Striscia di Gaza. Alla corte di Bin Salman, ieri il presidente Usa ha annunciato l'impegno dell'Arabia per 600 miliardi di investimenti negli Usa. Ha sottolineato quindi la necessità della revoca delle sanzioni alla Siria e del pressing sull'Iran per un accordo sul nucleare. Oggi è il 77mo anniversario della creazione dello Stato di Israele. Stasera riunione del Consiglio di sicurezza Onu sullo Yemen