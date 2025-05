Fratelli Menendez: riduzione pena dopo 35 anni di carcere

I due non rappresentano più un rischio per la società

Secondo il giudice I due non rappresentano più un rischio per la società dopo aver ascoltato le testimonianze di familiari, di un ex compagno di cella e di un giudice in pensione che hanno sostenuto che in carcere i fratelli si siano completamente riabilitati. Il tribunale ha quindi stabilito che debbano essere condannati secondo una nuova legge californiana per cui chi compie un delitto con meno di 26 anni - Lyle e Erik all'epoca dell'omicidio ne avevano 21 e 18 - può affrontare un massimo di 50 anni di carcere e accedere a riduzioni della pena. I due potrebbero tornare in libertà presto. Ultimo passaggio, un'udienza di fronte a un giudice per la libertà vigilata.