La politica italiana si prepara a rendere omaggio a Alexei Navalny, il dissidente russo morto in carcere in circostanze ancora da chiarire. Oggi, 19 febbraio, alle 18.30, tutti i partiti di maggioranza e opposizione si ritroveranno in Campidoglio, a Roma, per una fiaccolata in memoria dell'oppositore di Vladimir Putin. L'iniziativa era stata lanciata nelle scorse ore da Azione di Carlo Calenda. Intanto Yulia Navalnaya, moglie di Alexei, è attesa al Consiglio Affari esteri dell'Unione europea, dove - ha fatto sapere l'alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell - i ministri dell'Ue "invieranno un forte messaggio di sostegno ai combattenti per la libertà in Russia" e "onoreraranno la memoria di Navalny".

Fiaccolata bipartisan Alla fiaccolata in Campidoglio - alla quale parteciperanno anche i sindacati Cgil, Cisl e Uil - non ci saranno simboli di partito. "È opportuno che le forze politiche europeiste e democratiche promuovano un'iniziativa congiunta lunedì pomeriggio a Roma alla ripresa dei lavori parlamentari", aveva scritto sui social Calenda, ricevendo a stretto giro l'adesione della segretaria del Pd Elly Schlein. Anche il Movimento Cinquestelle invierà una delegazione, così come Avs, +Europa, Italia Viva e Noi Moderati. Presenti anche rappresentanti di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia.

"Indagine estesa, prendono tempo" L'indagine delle autorità russe sulla morte di Navalny "è stata estesa". Lo hanno fatto sapere gli inquirenti alla madre dell'oppositore russo. "Non si sa per quanto tempo andrà avanti. La causa della morte è ancora indeterminata. Mentono, prendono tempo e non lo nascondono nemmeno", ha scritto sui social Kira Yarmysh, portavoce della famiglia.

Negato alla famiglia l'accesso alla salma Resta sempre il mistero sulla salma. Secondo Novaya Gazeta, il corpo del dissidente russo si trova nell'obitorio dell'ospedale distrettuale di Salekhard, in Siberia. Alla madre del dissidente, che si è presentata con gli avvocati davanti alla struttura, non è stato permesso di entrare per il terzo giorno consecutivo. Uno dei legali "è stato letteralmente spinto fuori", ha fatto sapere la portavoce della famiglia. "Alla domanda se il corpo fosse lì, i dipendenti non hanno risposto", ha poi aggiunto. Fonti citate da Novaya Gazeta hanno riferito che sul corpo - che presenta lividi, per quanto apparentemente non derivanti da percosse - non è stata ancora eseguita l'autopsia.

Condannati i manifestanti pro-Navalny Nel frattempo, i tribunali russi hanno condannato a brevi pene detentive centinaia di persone arrestate in occasione di eventi che volevano commemorare Navalny. In 154 sono stati incriminati solo a San Pietroburgo. Lo si legge sugli annunci ufficiali russi. I dettagli delle sentenze - pubblicate sabato e domenica dal tribunale della città - rivelano che queste persone sono state detenute fino a 14 giorni per aver violato le rigide leggi anti-protesta del Paese. Gruppi per i diritti umani e organi di stampa indipendenti hanno riferito di altre sentenze simili in varie città del Paese.