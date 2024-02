Navalny, mistero sul corpo. Oltre 400 arresti per proteste in Russia

Il cadavere del dissidente non si troverebbe nell'obitorio che era stato indicato dalle autorità russe, come sostengono i collaboratori del 47enne morto in carcere. La portavoce Kira Yarmysh accusa le autorità di "mentire" sulle cause della morte dell'oppositore. L'ultima versione di Mosca: il decesso è avvenuto per una sindrome da morte improvvisa. Intanto sale la tensione per le manifestazioni in diverse città russe ascolta articolo

Il corpo di Alexei Navalny non è nell'obitorio che era stato indicato dalle autorità russe: lo sostengono i collaboratori del dissidente russo morto in carcere. La portavoce Kira Yarmysh accusa le autorità di "mentire" sulle cause della morte dell'oppositore e di cercare di "fare di tutto per non consegnare il suo corpo". L'ultima versione di Mosca: il decesso è avvenuto per una sindrome da morte improvvisa. Intanto salgono a oltre 400 gli arresti in più di 30 città russe durante le manifestazioni spontanee in memoria di Navalny. Il presidente americano Biden insiste: "Putin è responsabile. Indipendentemente dal fatto che lo abbia ordinato, è responsabile delle circostanze. È un riflesso di chi è. Non può essere tollerato".

Le proteste e gli arresti "Stiamo facendo il possibile per aiutare i detenuti, i nostri avvocati stanno lavorando in diverse regioni", spiega la Ong Ovd-Info. A San Pietroburgo le forze di sicurezza hanno disperso decine di persone che si erano riunite intorno a Pietra Solovetsky, monumento per le vittime della repressione sovietica. Ci sono poi stati 50 arresti nei pressi della pietra Piedra Solovetski a Mosca, a piazza Lubjanka, dove sono stati deposti fiori in memoria di Navalny. Media indipendenti, come Sota e RusNews, hanno pubblicato i video delle proteste, con persone che portano cartelli con scritto "assassinio" e "vergogna". approfondimento Alexei Navalny, portavoce: "Corpo non è nell'obitorio indicato"

Il ricordo a Roma Intanto, anche a Roma - così come in tantissime città di tutto il mondo - è stato organizzato un evento in memoria del dissidente russo: "Piazza del Campidoglio accoglierà lunedì, alle ore 18.30, una fiaccolata in memoria di Alex Navalny, il martire dissidente russo morto nella sua prigione. Sarò in piazza anche io al fianco di tutti coloro che difendono i valori della democrazia, della libertà, dei diritti civili”, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in un post su X. approfondimento Morte Navalny, veglie in tutto il mondo. Lunedì fiaccolata a Roma