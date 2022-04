Ucraina, bambina con numero scritto sulla schiena al sicuro in Francia

Mondo

Circa 4,8 milioni dei 7,5 milioni di bambini ucraini sono stati sfollati dall'inizio della guerra. A lanciare l'allarme è l’Unicef , il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia. Dei circa 3 milioni di bambini che si stima siano rimasti nelle loro case, quasi la metà potrebbe essere a rischio di non avere abbastanza cibo

“In tanti anni come operatore umanitario, raramente ho visto così tanti danni causati in così poco tempo", ha scritto Manuel Fontaine, Direttore Programmi dell'Unicef. "La situazione è ancora peggiore in città come Mariupol e Kherson, dove i bambini e le loro famiglie sono rimasti per settimane senza acqua corrente e servizi igienici, fornitura regolare di cibo e cure mediche. Si rifugiano nelle loro case e sottoterra, aspettando che le bombe e la violenza cessino”