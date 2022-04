DIRETTA Guerra Russia-Ucraina, le news di oggi 13 aprile sulla crisi

Biden attacca Putin, che ritiene responsabile di cercare un genocidio: "Vuole cancellare gli ucraini". Sono "parole vere da un vero leader", commenta il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Per il numero uno del Cremlino, i negoziati sono "in un vicolo cieco" per colpa degli ucraini, e la Russia continuerà la guerra per conquistare l'intero Donbass per proteggere la popolazione locale di etnia russa. Zelensky propone alla Russia di consegnare a Mosca l'oligarca Viktor Medvedchuk, considerato vicino al presidente russo Vladimir Putin, in cambio della liberazione degli ucraini fatti prigionieri dalle forze russe. Medvedchuk, deputato e leader dell'opposizione filorussa, è stato arrestato con un'operazione speciale dell'intelligence ucraina. Putin avrebbe voluto l'oligarca ucraino di origini russe a capo di un governo fantoccio se fosse riuscito a conquistare Kiev. Continua intanto l'avanzata russa verso il Donbass. Kiev denuncia l'uso di "bombe al fosforo su Zaporizhzhia". Mariupol allo stremo: secondo il sindaco sono 21mila i civili uccisi in città.

