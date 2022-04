Ucraina, Papa: pace ottenuta con forza è solo intervallo tra guerre

Papa Francesco torna a parlare di guerra e lo fa con un duro monito durante l'udienza generale di oggi. "La pace che Gesù ci dà a Pasqua non è la pace che segue le strategie del mondo, il quale crede di ottenerla attraverso la forza, con le conquiste e con varie forme di imposizione. Questa pace, in realtà, è solo un intervallo tra le guerre. Lo sappiamo bene" (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE DI SKY TG24 - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).