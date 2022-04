1/9 ©Ansa

Dall’inizio della guerra russa in Ucraina, una delle principali contromosse dell’Occidente è stata rispondere con sanzioni per indebolire l’economia di Mosca. In particolare, gli oligarchi sono stati duramente colpiti. Il ruolo della cerchia di miliardari “protetti” dal Cremlino è una chiave importante: in molti si chiedono quale sia il loro ruolo e se esiste la possibilità che possano tradire Putin pur di non vedere crollare i propri imperi finanziari

