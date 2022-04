1/11 ©IPA/Fotogramma

Da subito le sanzioni occidentali contro la guerra in Ucraina hanno colpito, tra gli altri, gli oligarchi russi ritenuti vicini a Vladimir Putin (in foto). Molte delle personalità sanzionate hanno negato la loro vicinanza al presidente russo e alla politica in generale, altri non hanno rilasciato commenti. C’è chi, invece, si è detto contrario alla guerra, in alcuni casi molto apertamente e in altri con più cautela

