DIRETTA Guerra Russia Ucraina, ultime news del 14 aprile sulla crisi

Proseguono i duri combattimenti nella città costiera di Mariupol . La Russia annuncia di avere il pieno controllo del porto. Scontri nel complesso metallurgico di Azovstal. Il sindaco accusa gli occupanti di "genocidio" e il suo consigliere spiega che "Mosca ha intenzione di organizzare la parata della vittoria proprio a Mariupol". Centomila civili chiedono di abbandonare la città, pronta una nave turca. Missili su una nave russa a Odessa. Un check-point nella regione russa di Kursk sarebbe stato attaccato dalle truppe ucraine con armi leggere. Mosca reagisce minacciando di colpire i centri di comando a Kiev. Un report di esperti indipendenti dell'Ocse parla di "chiari segni di violazione dei diritti umani da parte dei russi". Gli fa eco la Casa Bianca: Mariupol, Bucha e Kramatorsk sono "tutti esempi di violazioni dei diritti umani". Il procuratore della Corte penale internazionale afferma che "l'Ucraina è una scena del crimine". Il presidente degli Stati Uniti Biden dà il via libera a un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina per 800 milioni di dollari, che comprende elicotteri e artiglieria pesante. Il governo russo fa sapere che i mezzi americani e della Nato in Ucraina "saranno considerati obiettivi legittimi". Il presidente francese Macron prende le distanze dalle accuse di "genocidio" pronunciate da Biden contro Putin: " Parole che non aiutano la pace ". L'omologo ucraino Zelensky: "Macron così ci ferisce molto". Il cancelliere tedesco Scholz definisce "irritante" il rifiuto da parte di Kiev alla visita del presidente Steinmeier. Il presidente polacco Duda: "Non è guerra, è terrorismo". Entro giugno la Svezia vuole entrare nella Nato, la Finlandia deciderà " tra poche settimane ". Mosca sanziona 398 membri del Congresso americano e 87 senatori canadesi.