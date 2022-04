DIRETTA Guerra Russia-Ucraina, le news di oggi 15 aprile sulla crisi

Biden pronto ad andare a Kiev. È l’annuncio del presidente Usa, alle prese con un crollo dei consensi. Le battute d'arresto della Russia durante la sua invasione dell'Ucraina potrebbero spingere il presidente russo Vladimir Putin a usare armi nucleari tattiche o a bassa resa. Lo afferma il direttore della CIA William Burns. Il presidente russo ordina la costruzione di nuovi gasdotti dalla Siberia per aumentare l'esportazione di gas e petrolio verso Est e Sud. L’incrociatore russo è affondato mentre veniva rimorchiato durante una tempesta . Mosca contro l'adesione alla Nato di Finlandia e Svezia mentre il Pentagono annuncia l'invio di armi a Kiev in una settimana. Mosca contro l'adesione alla Nato di Finlandia e Svezia mentre il Pentagono annuncia l'invio di armi a Kiev in una settimana. Per il Cremlino, con l'adesione dei due paesi alla Nato 'cambierebbe radicalmente la situazione politico-militare'. E annuncia che si difenderà con 'conseguenze tra le più indesiderabili' perché 'il Baltico non sarà più considerato non nucleare'. Zelensky contro i paesi europei che continuano ad acquistare petrolio russo. Nel mirino Germania e Ungheria, che 'bloccano gli sforzi per un embargo sulle vendite di energia'. L'Italia, alla ricerca di gas naturale, guarda all'Egitto. Pesa però il caso Regeni ancora irrisolto per l'ostruzionismo del governo Al Sisi.