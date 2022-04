15/20 ©Ansa

Trentun giorni dopo l’inizio del conflitto, il presidente americano Joe Biden tiene un discorso al Castello Reale di Varsavia. La Polonia è un Paese simbolico per il conflitto in corso: ex membro dell’Urss, oggi parte della Nato e dell’Unione europea, è in prima linea nell’accoglienza dei profughi in fuga dall’Ucraina