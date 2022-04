DIRETTA Guerra Russia-Ucraina, le news di oggi 16 aprile sulla crisi

Le sirene di allarme per attacco aereo sono tornate a suonare in serata a Kiev. Media locali segnalano esplosioni in molte regioni ucraine. Continua la battaglia per Mariupol, dove Mosca sta avanzando. Secondo Kiev, la Russia sta attaccando la città con bombardieri pesanti. La Marina ucraina lancia un appello per "sbloccare la città il prima possibile, militarmente o politicamente. La situazione sta precipitando". Le truppe russe hanno annunciato la conquista dell'acciaieria Ilyich nella città portuale. Uccisi sette civili vicino Kharkiv in un attacco russo contro gli autobus usati per le evacuazioni. La guardia costiera Ucraina ha annunciato che le condizioni meteo non hanno consentito ai russi di evacuare l'equipaggio dall'incrociatore Moskva, affondato ieri nel Mar Nero